Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Зенит — Пари НН: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 16:15

«Зенит» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:15
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0, а «Пари НН» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:3.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

