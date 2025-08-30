Скидки
Пабло Солари обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Сочи» в 7-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари обратился к болельщикам красно-белых перед матчем с «Сочи» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
«Красно-белые! Впереди последний матч перед перерывом на игры сборных, и мы очень хотим подарить болельщикам красивую победу. Я рад, что в этом сезоне мне уже трижды удалось отличиться, но все эти голы случились в других городах. Теперь хочется внести свой вклад в успех команды и на своей арене! Приходите на матч с «Сочи», чтобы поддержать нас! Вперёд, «Спартак», — приводит слова Солари пресс-служба московского клуба.

«Спартак» набрал восемь очков в шести турах на старте сезона-2025/2026 и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с одним набранным очком.

