Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Сочи: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 18:30

«Спартак» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:30 мск
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

