«Клуб пытается закрыть долги». Керимов — о турецкой команде Джикии

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о финансовых проблемах турецкого клуба «Антальяспор», за который выступает российский защитник Георгий Джикия.

«У клуба по-прежнему финансовые проблемы. Есть долги перед игроками, которые покинули команду. Был трансферный бан, задолженности закрываются, но не в полной мере. Из-за этого сейчас «Антальяспор» не может зарегистрировать дополнительных новичков. В клуб поступали отказы из-за этого от игроков, которые не хотели с таким сталкиваться. Сейчас, со слов президента, организована медийная кампания в помощь клубу. В ней участвуют блогеры, артисты, чиновники, бизнесмены. Клуб пытается закрыть долги, поэтому задачи скромные — быть выше зоны вылета и не бороться за выживание. Вдолгую они, конечно, планируют стабилизировать финансовое положение и побороться за еврокубки. Сейчас президент говорит, что сезон «жертвенный». Все должны помогать. Эмре и вовсе считает, что это самый сложный период в истории, — сказал Керимов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

