Главная Футбол Новости

«Играть он будет регулярно». Керимов рассказал о первых матчах Джикии в Турции

«Играть он будет регулярно». Керимов рассказал о первых матчах Джикии в Турции
Комментарии

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о первых матчах экс-защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии в составе турецкого «Антальяспора», в который россиянин перебрался в летнее трансферное окно.

Турция — Суперлига . 3-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
1 : 0
Антальяспор
Анталия
1:0 Савич – 39'    

«На финише прошлого сезона «Антальяспор» играл в три защитника. Казалось, это мостик в нынешний сезон. И схема сохранится. Но мы видим, что это не так. Сейчас они играют 4-2-3-1 или 4-3-3. Джикия в 1-м туре оказался в запасе, однако скорее это связано с тем, что он был недостаточно готов. Бахадыр Озтюрк и Вейсель Сары вышли в основе. Но, думаю, Джикия изначально рассматривался вместе с Сары как основная пара. Во 2-м туре мы их и увидели в старте. Команда отыграла «на ноль». В 3-м туре они снова были в основе. Георгий, полагаю, будет в основе вдолгую. Он лидер команды по количеству выполненных передач, то есть максимально вовлечён в начало атак. Один из лидеров по заблокированным ударам, на первом месте по выносам. Думаю, играть он будет регулярно — и для клуба это хорошее подписание», — сказал Керимов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх туров «Антальяспор» занимает шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команды шесть набранных очков на старте чемпионата. В 4-м туре клуб Джикии примет на своём поле «Фатих Карагюмрюк». Игра пройдёт сегодня, 30 августа.

Календарь турецкой Суперлиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица турецкой Суперлиги сезона-2025/2026
