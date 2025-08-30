Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аморим ответил, уверен ли он, что останется тренером «МЮ» после международной паузы

Аморим ответил, уверен ли он, что останется тренером «МЮ» после международной паузы
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, есть ли у него уверенность, что он останется на своём посту после сентябрьского перерыва на матчи сборных.

«Я не знаю, что будет дальше, это моя идея. Ничего вам не собираюсь обещать. Я — тренер «Манчестер Юнайтед», и думаю, что это не изменится», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что португальский специалист обсудит своё будущее в клубе с руководством «красных дьяволов» во время международной паузы, которая начнётся со следующей недели.

В среду, 27 августа, манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» — 2:2 (12:11 пен.).

