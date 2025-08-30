Аморим ответил, уверен ли он, что останется тренером «МЮ» после международной паузы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, есть ли у него уверенность, что он останется на своём посту после сентябрьского перерыва на матчи сборных.

«Я не знаю, что будет дальше, это моя идея. Ничего вам не собираюсь обещать. Я — тренер «Манчестер Юнайтед», и думаю, что это не изменится», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что португальский специалист обсудит своё будущее в клубе с руководством «красных дьяволов» во время международной паузы, которая начнётся со следующей недели.

В среду, 27 августа, манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» — 2:2 (12:11 пен.).

