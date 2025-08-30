Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Бёрнли: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух стартовых туров «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» одно набранное очко. «Бёрнли» с тремя очками в двух играх располагается на 10-й строчке. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», набравший в прошлом сезоне 84 очка.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Рубену Амориму не смыть позор
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Рубену Амориму не смыть позор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android