«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух стартовых туров «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» одно набранное очко. «Бёрнли» с тремя очками в двух играх располагается на 10-й строчке. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», набравший в прошлом сезоне 84 очка.