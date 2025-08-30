Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об игре Жедсона

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша.

«Видно, что Жедсон набирает потихоньку. Привыкает к новой команде и к новым требованиям. С каждым матчем он будет лучше», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В нынешнем сезоне за московский клуб португалец принял участие в четырёх матчах Мир РПЛ, в которых он отметился одном голом и одной результативной передачей.

