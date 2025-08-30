Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Глушаков: говорить, что «Спартак» обыграет «Сочи» на одной ноге, — неправильно

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о грядущем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Сочи». Игра состоится сегодня, 30 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
«От «Спартака» можно ждать поражения и победы, хорошей игры и плохой. Сочинцы плохо играют в этом сезоне, но непонятно, почему клуб верит в тренера. Хотя со временем их может прорвать. «Спартак» на бумаге сильнее, но говорить о том, что они обыграют «Сочи» на одной ноге, — неправильно», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Игра между «Спартаком» и «Сочи» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

