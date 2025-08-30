Скидки
«Барселона» сделала заявление о травме Гави

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что у полузащитника команды Гави возникли определённые проблемы с правым коленом. 21-летний футболист пропустит матч 3-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», который состоится в воскресенье, 31 августа.

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее СМИ сообщали, что Гави досрочно завершил пятничную тренировку сине-гранатовых из‑за дискомфорта в колене. Подчёркивалось, что полузащитник мог порвать крестообразные связки на той же ноге, что и в 2023 году.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в двух матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

У полузащитника «Барселоны» Гави подозрение на второй разрыв «крестов» — Cadena Ser

Самые опасные травмы в футболе:

