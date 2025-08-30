Туфрин: Саша Зделар — один из самых неудачных трансферов «Зенита» за последние годы

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался об уходе из клуба полузащитника Саши Зделара. Серб, перебравшийся в санкт-петербургский коллектив из ЦСКА в феврале 2025 года, покинул команду в статусе свободного агента.

«Саша Зделар — один из самых неудачных трансферов «Зенита» за последние годы. Он практически не был задействован, даже в Кубке России. Его же покупали из ЦСКА на флажке зимнего трансферного окна. Это была не очень обдуманная спешка, ведь это не игрок основы.

Возможно, Саша подойдёт другим командам, но это не игрок для «Зенита». Поэтому клуб сделал правильно, что расторг с ним контракт и отпустил в свободное плавание — он точно найдёт себе работу. «Зенит» вовремя принял верное решение», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили ЦСКА за переход опорника € 1,3 млн. Всего Зделар провёл за «Зенит» 10 матчей и отметился одной голевой передачей.