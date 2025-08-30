Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Родриго не перейдёт в «Манчестер Сити» и останется в «Реале» как минимум до января — Marca

Родриго не перейдёт в «Манчестер Сити» и останется в «Реале» как минимум до января — Marca
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не покинет испанский гранд в нынешнее трансферное окно и не перейдёт в последние дни его действия в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист связывает своё ближайшее будущее со «сливочными». Подчёркивается, что Родриго намерен остаться в «Реале» как минимум до января и бороться за место в основном составе.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» провёл переговоры с 24-летним бразильцем. «Горожане» предлагали Родриго контракт, рассчитанный на пять лет. Отмечалось, что «Реал» намерен выручить более € 100 млн с продажи вингера.

Родриго выступает в составе «сливочных» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 271 матче во всех турнирах, в которых отметился 68 голами и 51 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

