«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги PARI между клубами «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Итоговый счёт игры — 1:1.

На третьей минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Руслана Апекова с пенальти. На 31-й минуте полузащитник хабаровского клуба Камран Алиев восстановил равенство в счёте.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе дальневосточной команды девять очков в семи играх на старте сезона. «КАМАЗ» располагается на третьей строчке с 14 очками.