Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — КАМАЗ, результат матча 30 августа 2025, счет 1:1, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Лиги PARI между клубами «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Итоговый счёт игры — 1:1.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Апеков – 3'     1:1 Алиев – 31'    

На третьей минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Руслана Апекова с пенальти. На 31-й минуте полузащитник хабаровского клуба Камран Алиев восстановил равенство в счёте.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе дальневосточной команды девять очков в семи играх на старте сезона. «КАМАЗ» располагается на третьей строчке с 14 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Зенит» и «Спартак» в РПЛ, US Open, Формула-1 и хоккей
Топ-события субботы: «Зенит» и «Спартак» в РПЛ, US Open, Формула-1 и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android