Александр Гришин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 31 августа, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Самые высокие ожидания от матча ЦСКА — «Краснодар», потому что обе команды играют в атакующий футбол. Хотелось бы увидеть много голов. Фаворита в этом матче нет, ведь оба клуба находятся в хорошей форме. Обеим командам нужно выигрывать и не подпускать к себе соперников. Ничья или поражение будут в пользу других клубов — очки терять нельзя. Но ничего катастрофического не произойдёт в этом матче, если какая-то из команд проиграет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» и ЦСКА занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ. В активе «быков» 15 набранных очков в шести турах. Футболисты столичной команды в аналогичном количестве встреч набрали 14 очков.