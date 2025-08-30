Скидки
Агент Луиса Чавеса назвал ложью информацию, что «Динамо» хочет расстаться с игроком

Агент Луиса Чавеса назвал ложью информацию, что «Динамо» хочет расстаться с игроком
Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, назвал ложью информацию, что бело-голубые хотят расстаться с игроком.

— Появилась информация, что «Динамо» планирует расстаться с Луисом Чавесом.
— Это всё ложь. Луис счастлив в «Динамо» и останется там, — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чавес играет за «Динамо» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Самая крупная победа «Динамо»:

