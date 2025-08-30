Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» объявил о переходе Нкунку из «Челси», контракт рассчитан до 2030 года

«Милан» объявил о переходе Нкунку из «Челси», контракт рассчитан до 2030 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Кристофера Нкунку из «Челси». Контракт с французским футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. Он будет выступать в составе итальянского гранда под 18-м номером.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «россонери» заплатили € 35 млн за трансфер 27-летнего игрока в качестве фиксированной суммы и могут заплатить ещё € 5 млн в виде бонусов.

Нкунку играл за «Челси» с лета 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Фото
Нкунку прилетел в Италию для завершения трансфера в «Милан» из «Челси» — Лонго

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android