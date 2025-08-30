«Милан» объявил о переходе Нкунку из «Челси», контракт рассчитан до 2030 года

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Кристофера Нкунку из «Челси». Контракт с французским футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. Он будет выступать в составе итальянского гранда под 18-м номером.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «россонери» заплатили € 35 млн за трансфер 27-летнего игрока в качестве фиксированной суммы и могут заплатить ещё € 5 млн в виде бонусов.

Нкунку играл за «Челси» с лета 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: