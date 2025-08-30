Туфрин: «Зениту» надо постараться выполнить волю Жерсона и побыстрее расстаться с ним

Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал слухи о желании бразильского полузащитника сине-бело-голубых Жерсона покинуть клуб спустя несколько недель после перехода.

«Видно, что Жерсон не вписывается в «Зенит», тем более если он говорит, что ему тяжело и он не может адаптироваться. «Зениту» надо постараться выполнить волю Жерсона и побыстрее расстаться с ним. Это будет в интересах футболиста и клуба. Если «Зенит» за него заплатил большие деньги, значит, за эти же деньги его можно и продать. Жерсон изъявил желание покинуть клуб, значит, на него найдётся покупатель. Сомневаюсь, что бразилец выйдет в матче с «Пари НН». Это будет определённым показателем, что клуб бережёт его для продажи», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» в начале июля 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 25 млн. Ранее сообщалось, что футболист чувствует себя «изолированным», играя в России, и не исключает вариант с возвращением в Бразилию.