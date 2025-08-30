«Не очень рад этому». Луис Энрике — о грядущем матче «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей встрече с «Барселоной» на стадии общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Для меня это одновременно положительное и отрицательное чувство. Приятно снова вернуться в Барселону, потому что это мой дом. Здорово играть с этой командой, ведь она показывает хороший, атакующий футбол.

Но в то же время, если говорить от всего сердца, речь идёт о клубе, который помог мне больше всего, и мне не очень радостно играть с ними. Это чувство трудно объяснить», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Луис Энрике занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2014 по 2017 год. За этот период под его руководством сине-гранатовые дважды становились чемпионами Испании, трижды выигрывали Кубок Испании, а также завоёвывали Лигу чемпионов.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: