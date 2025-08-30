Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Оренбург — Рубин: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ 2025/2026, 30 августа

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026
Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Татаев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.

