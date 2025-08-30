Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Бистрович подпишет контракт с «Акроном» до 2028 года — источник

Экс-игрок ЦСКА Бистрович подпишет контракт с «Акроном» до 2028 года — источник
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович заключит трудовое соглашение с «Акроном», рассчитанное до лета 2028 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 27-летний футболист прилетит в Самару для прохождения медицинского осмотра на следующих выходных (6-7 сентября).

Красно-синие объявили об уходе хорватского футболиста из клуба 2 июля. Бистрович являлся игроком армейцев с января 2018 года. В составе ЦСКА полузащитник принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. С красно-синими игрок побеждал в Суперкубке России в 2018 году и завоёвывал Фонбет Кубок России в 2025 году.

Самые титулованные футбольные клубы России:

