ЭСК РФС: судья ошибочно удалил Садулаева в матче «Ахмата» с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно приняла решение, что главный судья матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2) Владислав Целовальников ошибочно удалил с поля нападающего грозненской команды Лечи Садулаева. Эпизод произошёл на 64-й минуте встречи.

«Действия Лечи Садулаева после остановки игры не были агрессивными — он не применял чрезмерную силу или жестокость в отношении игрока соперника Фахда Муфи. В данной ситуации судье следовало вынести предупреждения за неспортивное поведение обоим игрокам, участвовавшим в конфликте», — написано на официальном сайте РФС.

