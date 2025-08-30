Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
ЭСК РФС: судья ошибочно удалил Садулаева в матче «Ахмата» с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно приняла решение, что главный судья матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2) Владислав Целовальников ошибочно удалил с поля нападающего грозненской команды Лечи Садулаева. Эпизод произошёл на 64-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Действия Лечи Садулаева после остановки игры не были агрессивными — он не применял чрезмерную силу или жестокость в отношении игрока соперника Фахда Муфи. В данной ситуации судье следовало вынести предупреждения за неспортивное поведение обоим игрокам, участвовавшим в конфликте», — написано на официальном сайте РФС.

