ЭСК РФС: судья ошибочно удалил Садулаева в матче «Ахмата» с «Оренбургом»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно приняла решение, что главный судья матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2) Владислав Целовальников ошибочно удалил с поля нападающего грозненской команды Лечи Садулаева. Эпизод произошёл на 64-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1' 2:0 Томпсон – 45' 2:1 Силва – 47' 2:2 Сидоров – 56'
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'
«Действия Лечи Садулаева после остановки игры не были агрессивными — он не применял чрезмерную силу или жестокость в отношении игрока соперника Фахда Муфи. В данной ситуации судье следовало вынести предупреждения за неспортивное поведение обоим игрокам, участвовавшим в конфликте», — написано на официальном сайте РФС.
