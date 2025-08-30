Экс-президент «Зенита» Туфрин считает, что клубу нужно продавать Педро в «Аль-Иттихад»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о возможном уходе из клуба бразильского вингера Педро, интерес к которому приписывают клубу «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Считаю, что «Зениту» нужно продавать Педро в «Аль-Иттихад». Вряд ли кто-то ещё предложит за бразильского футболиста такие деньги, хоть и петербуржцы хотят выручить € 40 млн. Если и сам Педро согласен на переход, это будет хороший трансфер для футболиста и для «Зенита». Хоть он и игрок основного состава, но на его позиции есть другие футболисты», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Педро перебрался в «Зенит» из бразильского клуба «Коринтианс» в феврале 2024 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 9 млн. На старте сезона бразилец является лидером своего клуба по числу проведённых минут на поле (567). В девяти матчах во всех турнирах Педро отметился одной голевой передачей.