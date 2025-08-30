Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК единогласно поддержала все три решения судьи в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решения арбитра Егора Егорова по всем трём обращениям «Крыльев Советов» после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 6:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

«Судья правильно не зафиксировал нарушение правил против Ильзата Ахметова в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Крыльев Советов» на третьей минуте: в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Крыльев Советов», игрок «Краснодара» Гаэтан Перрен вёл единоборство за мяч с игроком «Крыльев Советов» Ильзатом Ахметовым в нормальной манере без нарушения правил игры. Гол, забитый в продолжении этой атаки, был засчитан правильно.

Судья правильно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» после просмотра монитора на девятой минуте: вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вступил в единоборство за верховой мяч с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Песьяков направил сжатый кулак в сторону мяча и соперника, при этом он опоздал первым сыграть в мяч и совершил безрассудный контакт с головой игрока «Краснодара». VAR обосновано вмешался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору. После просмотра эпизода на мониторе был правильно назначен пенальти. Также судье следовало вынести предупреждение вратарю «Крыльев Советов» за безрассудное поведение.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 30-й минуте: действия полузащитника «Краснодара» Сергея Черникова в единоборстве с атакующим игроком «Крылья Советов» Сергеем Божиным не являются наказуемыми. Черников вёл контактное единоборство за мяч в нормальной манере без нарушения правил, со стороны защищающегося не было толчка или задержки соперника», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.

