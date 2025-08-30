Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС: судья Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо» Мх

Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение главного арбитра матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (4:0) Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых. Эпизод произошёл на 31-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Защитник «Зенита» Страхиня Эракович сосредоточен на мяче и ведёт контактное единоборство с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе в нормальной манере без нарушения правил.

Табидзе зажимает руку соперника между своей рукой и телом. Преувеличивая силу и последствия единоборства, он падает на газон и тянет за собой соперника, который выпрыгивал вверх в попытке сыграть в мяч», — написано на официальном сайте РФС.

Экс-президент «Зенита» Туфрин считает, что клубу нужно продавать Педро в «Аль-Иттихад»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
