ЭСК РФС: судья Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение главного арбитра матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (4:0) Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых. Эпизод произошёл на 31-й минуте встречи.

«Защитник «Зенита» Страхиня Эракович сосредоточен на мяче и ведёт контактное единоборство с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе в нормальной манере без нарушения правил.

Табидзе зажимает руку соперника между своей рукой и телом. Преувеличивая силу и последствия единоборства, он падает на газон и тянет за собой соперника, который выпрыгивал вверх в попытке сыграть в мяч», — написано на официальном сайте РФС.

