Экс-тренер Игнатьева Гришин: для «Оренбурга» большой риск брать такого нападающего

Российский тренер Александр Гришин, работавший ранее с новичком «Оренбурга» Иваном Игнатьевым, поделился мнением о перспективах нападающего в новом клубе. Ранее алжирская «Кабилия» объявила о переходе воспитанника «Краснодара» в команду Владимира Слишковича.

«У Ивана Игнатьева футбольная карьера не получается. Мы видим, что ни в одной команде он не заиграл. Видимо, «Оренбургу» нужен нападающий, хотя там неплохо играет Савельев и есть Гюрлюк. Наверное, Игнатьева берут для ротации. Это трансфер для полноты скамейки, но, возможно, в «Оренбурге» рассчитывают, что Игнатьев перезапустит свою карьеру. Однако есть большой риск брать такого нападающего, который в 26 лет так и не заиграл нигде», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Мир Российской Премьер-Лиге Иван Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин», «Локомотив», «Сочи» и «Крылья Советов». Всего на его счету 24 гола и 12 результативных передач в 111 матчах РПЛ.