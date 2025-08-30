«Ньюкасл» объявил о переходе Вольтемаде из «Штутгарта», сделка стала рекордной для клуба

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ника Вольтемаде из «Штутгарта». Подчёркивается, что сделка по трансферу немецкого форварда стала рекордной для «сорок».

Как сообщает журналист Николо Скира, английский клуб заплатил € 90 млн с учётом бонусов за переход 23-летнего футболиста. Его контракт с «Ньюкаслом» рассчитан до 2031 года.

Волтемаде выступал в составе «швабов» с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

