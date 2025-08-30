Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» объявил о переходе Вольтемаде из «Штутгарта», сделка стала рекордной для клуба

«Ньюкасл» объявил о переходе Вольтемаде из «Штутгарта», сделка стала рекордной для клуба
Комментарии

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ника Вольтемаде из «Штутгарта». Подчёркивается, что сделка по трансферу немецкого форварда стала рекордной для «сорок».

Как сообщает журналист Николо Скира, английский клуб заплатил € 90 млн с учётом бонусов за переход 23-летнего футболиста. Его контракт с «Ньюкаслом» рассчитан до 2031 года.

Волтемаде выступал в составе «швабов» с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за € 80 млн, игрок был интересен «Баварии» — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android