Гришин — об уходе Зделара: у «Зенита» не резиновая зарплатная ведомость

Гришин — об уходе Зделара: у «Зенита» не резиновая зарплатная ведомость
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об уходе полузащитника Саши Зделара из «Зенита». В пятницу, 29 августа, сине-бело-голубые сообщили, что достигли договорённости с футболистом о досрочном прекращении контракта.

«Расторжение контракта со Зделаром — логичное решение со стороны «Зенита». Он особо не играл, а на его позиции есть футболисты сильнее: Барриос и Жерсон. Мне кажется, руководство «Зенита» посчитало, что Саша им не нужен. Мы Зделара даже не видели в матчах Кубка России, поэтому обе стороны поступили правильно: Саше нужно играть, а у клуба не резиновая зарплатная ведомость», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

