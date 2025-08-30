Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Стало известно расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА на официальном сайте опубликовал полное расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Фото: Скриншот с сайта УЕФА

Фото: Скриншот с сайта УЕФА

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Материалы по теме
«Не очень рад этому». Луис Энрике — о грядущем матче «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android