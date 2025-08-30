Скидки
Стало известно, когда мадридский «Реал» сыграет с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Стало известно, когда мадридский «Реал» сыграет с «Кайратом» в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» сыграет с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, который состоится 30 сентября. Матч пройдёт в Алма-Ате. Игра начнётся в 19:45 мск.

На стадии общего этапа соревнования «сливочные» также встретятся с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Ювентусом», «Бенфикой», «Марселем», «Олимпиакосом», «Монако».

В свою очередь, казахстанский клуб ещё сыграет с «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом», «Копенгагеном».

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 по результатам двух встреч.

