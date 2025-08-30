Расписание «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились дата и время начала матчей казахстанского «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Расписание всех восьми туров осенней части главного еврокубкового турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

1-й тур: 18 сентября, 22:00 (мск), «Спортинг» (Португалия) — «Кайрат»;

2-й тур: 30 сентября, 19:45, «Кайрат» — «Реал» Мадрид (Испания);

3-й тур: 21 октября, 19:45, «Кайрат» — «Пафос» (Кипр);

4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Интер» (Италия) — «Кайрат»;

5-й тур: 26 ноября, 20:45, «Копенгаген» (Дания) — «Кайрат»;

6-й тур: 9 декабря, 18:30, «Кайрат» — «Олимпиакос» (Греция);

7-й тур: 20 января, 18:30, «Кайрат» — «Брюгге» (Бельгия);

8-й тур: 28 января, 23:00, «Арсенал» (Англия) — «Кайрат».

«Кайрат» впервые в клубной истории квалифицировался в групповой/общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации чемпионы Казахстана одолели в двухматчевом противостоянии шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2 пен.)).