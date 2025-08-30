Скидки
«Оренбург» объявил о переходе Ивана Игнатьева из «Кабилии»

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о переходе 26-летнего форварда Ивана Игнатьева из алжирской «Кабилии».

«Добро пожаловать, Иван!» — написано в сообщении «Оренбурга».

Игнатьев перешёл в «Кабилию» из «Урарту» в феврале 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Алжира, в которых он отметился пятью голами.

Игнатьев является воспитанником академии «Краснодар». В течение карьеры российский нападающий играл за основную команду «быков», за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар», «Урарту» и «Кабилию». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

