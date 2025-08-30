Появилось расписание «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны дата и время начала матчей «Барселоны» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр каталонского клуба на указанной стадии соревнования было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Барселоны» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

1-й тур: 18 сентября, 22:00, «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона»;

2-й тур: 1 октября, 22:00, «Барселона» — «ПСЖ» (Франция);

3-й тур: 21 октября, 19:45, «Барселона» — «Олимпиакос» (Греция);

4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Брюгге» (Бельгия) — «Барселона»;

5-й тур: 25 ноября, 23:00, «Челси» (Англия) — «Барселона»;

6-й тур: 9 декабря, 23:00, «Барселона» — «Айнтрахт» (Германия);

7-й тур: 21 января, 23:00, «Славия» (Чехия) — «Барселона»;

8-й тур: 28 января, 23:00, «Барселона» — «Копенгаген» (Дания).

