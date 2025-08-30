Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось расписание Барселоны в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Появилось расписание «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны дата и время начала матчей «Барселоны» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр каталонского клуба на указанной стадии соревнования было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Барселоны» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

1-й тур: 18 сентября, 22:00, «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона»;
2-й тур: 1 октября, 22:00, «Барселона» — «ПСЖ» (Франция);
3-й тур: 21 октября, 19:45, «Барселона» — «Олимпиакос» (Греция);
4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Брюгге» (Бельгия) — «Барселона»;
5-й тур: 25 ноября, 23:00, «Челси» (Англия) — «Барселона»;
6-й тур: 9 декабря, 23:00, «Барселона» — «Айнтрахт» (Германия);
7-й тур: 21 января, 23:00, «Славия» (Чехия) — «Барселона»;
8-й тур: 28 января, 23:00, «Барселона» — «Копенгаген» (Дания).

Материалы по теме
«Не очень рад этому». Луис Энрике — о грядущем матче «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android