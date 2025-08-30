Казарцев ошибся, назначив пенальти в ворота «Акрона» в игре 6-го тура РПЛ с ЦСКА — ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признало ошибочным решение судьи Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Акрона» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев (3:1).

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» на 57-й минуте: контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника. Если учесть, что рука находилась в естественном положении и её расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полёт мяча был направлен вниз, в сторону газона — нарушения правил нет», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.

Кроме того, ЭСК РФС поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 69-й минуте, заявив, что контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Данилы Кругового не является наказуемым, поскольку рука находилась внизу в естественном положении близко к телу, мяч двигался с короткой дистанции, а у игрока не было физической возможности избежать контакта руки с мячом.