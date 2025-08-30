Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казарцев ошибся, назначив пенальти в ворота «Акрона» в игре 6-го тура РПЛ с ЦСКА — ЭСК РФС

Казарцев ошибся, назначив пенальти в ворота «Акрона» в игре 6-го тура РПЛ с ЦСКА — ЭСК РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признало ошибочным решение судьи Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Акрона» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» на 57-й минуте: контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника. Если учесть, что рука находилась в естественном положении и её расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полёт мяча был направлен вниз, в сторону газона — нарушения правил нет», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.

Кроме того, ЭСК РФС поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 69-й минуте, заявив, что контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Данилы Кругового не является наказуемым, поскольку рука находилась внизу в естественном положении близко к телу, мяч двигался с короткой дистанции, а у игрока не было физической возможности избежать контакта руки с мячом.

Материалы по теме
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Эксклюзив
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android