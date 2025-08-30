Скидки
«Оренбург» — «Рубин»: Мирлинд Даку оформил дубль на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Перерыв
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'    

На 34-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль ударом в касание. Ранее, на 16-й минуте, Даку открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу полузащитника Угочукву Иву.

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.

