«Мы очень злы». Вратарь «Торпедо» Солдатенко высказался о результатах команды

Вратарь «Торпедо» Ростислав Солдатенко поделился мнением о результатах московской команды. После семи матчей Лиги Pari «Торпедо» набрало четыре очка и на текущий момент занимает 16-е место. В этих играх чёрно-белые потерпели пять поражений, один раз одержали победу и один раз разделили очки с соперником.

«Я не смотрю в турнирную таблицу. Но как тут реагировать? Мы очень злы на всё это. Но ничего, скоро, надеюсь, всё наладится. Мы разберёмся», — сказал Солдатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В следующем туре Первой лиги «Торпедо» встретится с «Уфой» (3 сентября).

Самые титулованные футбольные клубы России: