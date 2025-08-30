Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Опубликовано расписание Манчестер Сити в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Опубликовано расписание «Манчестер Сити» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026
Стали известны дата и время начала матчей «Манчестер Сити» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр английской команды на указанной стадии турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Манчестер Сити» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

1-й тур: 18 сентября, 22:00, «Манчестер Сити» — «Наполи» (Италия);
2-й тур: 1 октября, 22:00, «Монако» (Франция) — «Манчестер Сити»;
3-й тур: 21 октября, 22:00, «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити»;
4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
5-й тур: 25 ноября, 23:00, «Манчестер Сити» — «Байер» (Германия);
6-й тур: 10 декабря, 23:00, «Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити»;
7-й тур: 20 января, 20:45, «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Манчестер Сити»;
8-й тур: 28 января, 23:00, «Манчестер Сити» — «Галатасарай» (Турция).

Родриго не перейдёт в «Манчестер Сити» и останется в «Реале» как минимум до января — Marca

