Опубликовано расписание «Манчестер Сити» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Стали известны дата и время начала матчей «Манчестер Сити» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр английской команды на указанной стадии турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Манчестер Сити» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

1-й тур: 18 сентября, 22:00, «Манчестер Сити» — «Наполи» (Италия);

2-й тур: 1 октября, 22:00, «Монако» (Франция) — «Манчестер Сити»;

3-й тур: 21 октября, 22:00, «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити»;

4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

5-й тур: 25 ноября, 23:00, «Манчестер Сити» — «Байер» (Германия);

6-й тур: 10 декабря, 23:00, «Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити»;

7-й тур: 20 января, 20:45, «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Манчестер Сити»;

8-й тур: 28 января, 23:00, «Манчестер Сити» — «Галатасарай» (Турция).

