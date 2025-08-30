Хаби Алонсо дал ответ о будущем Даниеля Себальоса в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Даниеля Себальоса в «Марсель» на правах аренды.

«Я разговаривал на днях с Дани Себальосом, и его ситуация разрешилась. Он останется здесь [в «Реале»]. Дани — часть команды. Он остаётся с нами, и я рад этому», — приводит слова Алонсо RMC Sport.

Себальос является футболистом «Королевского клуба» с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

