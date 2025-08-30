Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Расписание матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Определились дата и время начала матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Расписание всех восьми туров осенней части главного еврокубкового турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

1-й тур: 16 сентября, 22:00 (мск), «Реал» — «Марсель» (Франция);
2-й тур: 30 сентября, 19:45, «Кайрат» (Казахстан) — «Реал»;
3-й тур: 22 октября, 22:00, «Реал» — «Ювентус» (Италия);
4-й тур: 4 ноября, 23:00, «Ливерпуль» (Англия) — «Реал»;
5-й тур: 26 ноября, 23:00, «Олимпиакос» (Греция) — «Реал»;
6-й тур: 19 декабря, 23:00, «Реал» — «Манчестер Сити» (Англия);
7-й тур: 20 января, 23:00, «Реал» — «Монако» (Франция);
8-й тур: 28 января, 23:00, «Бенфика» (Португалия) — «Реал».

Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. На счету «королевского клуба» 15 побед в турнире. Второе место по числу побед в главном еврокубке занимает итальянский «Милан» (семь титулов).

Материалы по теме
Трансферный треугольник «Реала», «Байера» и «Ливерпуля»
Истории
Трансферный треугольник «Реала», «Байера» и «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android