Расписание матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Определились дата и время начала матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Расписание всех восьми туров осенней части главного еврокубкового турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей мадридского «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

1-й тур: 16 сентября, 22:00 (мск), «Реал» — «Марсель» (Франция);

2-й тур: 30 сентября, 19:45, «Кайрат» (Казахстан) — «Реал»;

3-й тур: 22 октября, 22:00, «Реал» — «Ювентус» (Италия);

4-й тур: 4 ноября, 23:00, «Ливерпуль» (Англия) — «Реал»;

5-й тур: 26 ноября, 23:00, «Олимпиакос» (Греция) — «Реал»;

6-й тур: 19 декабря, 23:00, «Реал» — «Манчестер Сити» (Англия);

7-й тур: 20 января, 23:00, «Реал» — «Монако» (Франция);

8-й тур: 28 января, 23:00, «Бенфика» (Португалия) — «Реал».

Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. На счету «королевского клуба» 15 побед в турнире. Второе место по числу побед в главном еврокубке занимает итальянский «Милан» (семь титулов).