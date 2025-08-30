«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0, а «Пари НН» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:3.

