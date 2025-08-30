«Наполи» арендует Хойлунда у «МЮ» за € 6 млн с опцией выкупа за € 44 млн — Романо

«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения о переходе нападающего Расмуса Хойлунда в итальянский клуб на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, действующие чемпионы Италии арендуют датчанина за € 6 млн. Сделка предусматривает опцию выкупа форварда за € 44 млн, которая может стать обязательной при выполнении определённых условий.

Хойлунд выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

