Морено сделал заявление о своём состоянии. Ему стало плохо во время матча с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал своё состояние. Испанцу стало плохо во время матча 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Специалиста увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма.
Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19' 0:2 Ленини – 20' 0:3 Кривцов – 50' 1:3 Чирков – 78' 1:4 Перрен – 85' 2:4 Сааведра – 90+1'
«Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды», — написал Морено на своей странице в соцсети.
В рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч пройдёт сегодня, 30 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
16:35
-
16:35
-
16:22
-
16:18
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:38
-
15:33
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
15:02
-
14:54
-
14:49
-
14:40
-
14:39
-
14:39
-
14:25
-
14:21
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:17