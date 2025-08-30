Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Морено сделал заявление о своём состоянии. Ему стало плохо во время матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал своё состояние. Испанцу стало плохо во время матча 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Специалиста увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

«Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды», — написал Морено на своей странице в соцсети.

В рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч пройдёт сегодня, 30 августа.

