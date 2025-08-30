Морено сделал заявление о своём состоянии. Ему стало плохо во время матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал своё состояние. Испанцу стало плохо во время матча 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Специалиста увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма.

«Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды», — написал Морено на своей странице в соцсети.

В рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч пройдёт сегодня, 30 августа.