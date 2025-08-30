«Оренбург» — «Рубин»: Гузина отыграл один мяч на 52-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 52-й минуте вышедший на замену форвард Гедеон Гузина сократил отставание «Оренбурга» в счёте. Ранее, на 16-й минуте, форвард «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу полузащитника Угочукву Иву. На 34-й минуте Даку оформил дубль ударом в касание.

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.