Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Флик высказался о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов для «Барселоны»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о результатах жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона для сине-гранатовых. На указанной стадии «блауграна» встретится с «ПСЖ» (дома), «Челси» (в гостях), «Айнтрахтом» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакосом» (дома), «Славией» из Праги (в гостях), «Копенгагеном» (дома), «Ньюкаслом» (в гостях).

«Все клубы преследуют цель выиграть Лигу чемпионов. Это лучшее соревнование, в котором мы участвуем. Новый формат просто безумен. Мы довольны нашими соперниками. Каждый матч будет особенным.

В минувшем сезоне наша команда провела отличный полуфинал и заслужила большего. В нынешнем сезоне мы будем стараться и постараемся добиться большего», — приводит слова Флика AS.

