Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Жерсон пропустит матч «Зенита» с «Пари НН» в РПЛ из-за мышечного повреждения

Футбольный клуб «Зенит» сообщил, что полузащитник команды Жерсон пропустит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (30 августа) из-за мышечного повреждения, полученного на тренировке в рамках подготовки к игре. Подчёркивается, что клуб дополнительно сообщит о сроках восстановления футболиста.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск.

Материалы по теме Туфрин: «Зениту» надо постараться выполнить волю Жерсона и побыстрее расстаться с ним

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: