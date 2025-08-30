Станислав Бессмертный: «Родина» готова выходить в РПЛ, но нам не хватает фарта
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Владислав Бессмертный, выступающий на правах аренды за «Родину», оценил шансы клуба Лиги PARI на выход в Мир Российскую Премьер-Лигу. В 6-м туре Первой лиги команда разгромила «Торпедо» (3:0).
Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Максименко – 32' 2:0 Абдусаламов – 71' 3:0 Абдусаламов – 90+3'
«Родина» готова выходить в РПЛ, у нас топовый состав. Просто не хватает голов, фарта. В этой лиге нужна удача, голы со стандартов и быть понадёжнее в обороне», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Победа в 7-м туре стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.
Комментарии
- 30 августа 2025
-
16:35
-
16:35
-
16:22
-
16:18
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:38
-
15:33
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
15:02
-
14:54
-
14:49
-
14:40
-
14:39
-
14:39
-
14:25
-
14:21
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:17