Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Станислав Бессмертный: «Родина» готова выходить в РПЛ, но нам не хватает фарта

Станислав Бессмертный: «Родина» готова выходить в РПЛ, но нам не хватает фарта
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Владислав Бессмертный, выступающий на правах аренды за «Родину», оценил шансы клуба Лиги PARI на выход в Мир Российскую Премьер-Лигу. В 6-м туре Первой лиги команда разгромила «Торпедо» (3:0).

Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Максименко – 32'     2:0 Абдусаламов – 71'     3:0 Абдусаламов – 90+3'    

«Родина» готова выходить в РПЛ, у нас топовый состав. Просто не хватает голов, фарта. В этой лиге нужна удача, голы со стандартов и быть понадёжнее в обороне», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Победа в 7-м туре стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

