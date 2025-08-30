Скидки
«Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Фенербахче» Джику — журналист Сузгун

Комментарии

«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о переходе центрального защитника Александера Джику в размере € 4 млн. Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ подчёркивали, что турецкий клуб готов продать 31-летнего футболиста за € 3-4 млн.

Джику выступает в составе «Фенербахче» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

