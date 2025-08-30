«Оренбург» сыграл вничью с «Рубином», уступая 0:2 по ходу матча 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт игры — 2:2.

На 16-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу полузащитника Угочукву Иву. На 34-й минуте Даку оформил дубль ударом в касание. На 52-й минуте вышедший на замену форвард Гедеон Гузина сократил отставание «Оренбурга» в счёте. На 72-й минуте нападающий хозяев поля Хорди Томпсон реализовал пенальти.

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.