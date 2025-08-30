Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Рубин, результат матча 30 августа 2025, счёт 2:2, 7-й тур РПЛ 2025/2026

«Оренбург» сыграл вничью с «Рубином», уступая 0:2 по ходу матча 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт игры — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

На 16-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу полузащитника Угочукву Иву. На 34-й минуте Даку оформил дубль ударом в касание. На 52-й минуте вышедший на замену форвард Гедеон Гузина сократил отставание «Оренбурга» в счёте. На 72-й минуте нападающий хозяев поля Хорди Томпсон реализовал пенальти.

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» запорол убойный момент! Команда Семака бьётся с аутсайдером. LIVE
Live
«Зенит» запорол убойный момент! Команда Семака бьётся с аутсайдером. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android