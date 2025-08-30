Скидки
Появилось расписание Ливерпуля в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал даты и время начала матчей «Ливерпуля» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Расписание матчей «Ливерпуля» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время московское):

1-й тур: 17 сентября, 22:00, «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид (Испания);
2-й тур: 30 сентября, 22:00, «Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль»;
3-й тур: 22 октября, 22:00, «Айнтрахт» (Германия) — «Ливерпуль»;
4-й тур: 4 ноября, 23:00, «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид (Испания);
5-й тур: 26 ноября, 23:00, «Ливерпуль» — ПСВ (Нидерланды);
6-й тур: 9 декабря, 23:00, «Интер» (Италия) — «Ливерпуль»;
7-й тур: 21 января, 23:00, «Марсель» (Франция) — «Ливерпуль»;
8-й тур: 28 января, 23:00, «Ливерпуль» — «Карабах» (Азербайджан).

