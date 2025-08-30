Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
«Стейк готов, прожарочка медиум». Вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа — о победе над «Спартаком»

Голкипер ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа прокомментировала победу своей команды над московским «Спартаком» в первом полуфинальном матче женского Winline Кубка России — 2025. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

«Стейк готов, прожарочка медиум, приятного аппетита», — написала Тодуа в своём аккаунте в соцсети.

Фото: Соцсети Эльвиры Тодуа

Единственный гол в игре на 49-й минуте забила полузащитника Даяна Кишмахова. Ответный матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 14 сентября. В другом полуфинале встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Первая игра между этими командами завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

