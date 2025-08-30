Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, как он будет работать с защитником и капитаном команды Дугласом Сантосом после его вызова в бразильскую национальную команду. Футболист, ранее получивший гражданство Российской Федерации, вновь станет легионером в Мир Российской Премьер-Лиге, если сыграет за пентакампеонов.

– Как «Зенит» будет работать с Дугласом Сантосом после его вызова в сборную Бразилии? Поменяется ли его статус?
– Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит. Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В сентябре сборная Бразилии встретится с национальными командами Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября) в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

Материалы по теме
Официально
Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android