Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, как он будет работать с защитником и капитаном команды Дугласом Сантосом после его вызова в бразильскую национальную команду. Футболист, ранее получивший гражданство Российской Федерации, вновь станет легионером в Мир Российской Премьер-Лиге, если сыграет за пентакампеонов.

– Как «Зенит» будет работать с Дугласом Сантосом после его вызова в сборную Бразилии? Поменяется ли его статус?

– Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит. Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В сентябре сборная Бразилии встретится с национальными командами Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября) в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

